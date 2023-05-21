Латвия и Эстония совместно закупят систему ПВО Iris-T SLM за сотни миллионов евро

Эстония и Латвия, решившие совместно купить системы противовоздушной обороны средней дальности, проведут переговоры с германской компанией оборонной промышленности Diehl Defence, чтобы в случае успешных переговоров заключить договор о покупке ее системы ПВО Iris-T SLM, сообщили в Риге министры обороны двух стран Ханно Певкур и Инара Мурниеце.

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"Я очень рад, что мы вместе с Латвией достигли новой вехи в совместной закупке системы ПВО средней дальности. Это совместный проект исторической важности для оборонного сотрудничества двух стран, потому что мы раньше не осуществляли совместные закупки такого объема, - цитирует агентство BNS слова главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура.

"В случае успешных переговоров мы рассчитываем заключить договор и тем самым объявить официального победителя тендера этим летом", - добавил он.

Мурниеце отметила, что совместно выбранная система ПВО средней дальности повысит уровень безопасности воздушного пространства Латвии и Эстонии и гарантирует лучшую защиту гражданской и военной инфраструктуры.

"Мы поставили цель обеспечить Эстонию действующей ПВО средней дальности к 2025 году, для этого первые системы должны будут прибыть сюда в 2024 году", — сказал Певкур.

В настоящее время сумма потенциального договора и другие подробности не разглашаются, но поставки систем могут начаться в 2025 году. До тех пор должна быть проведена подготовка солдат и создание инфраструктуры.

Певкур сообщил журналистам, что стоимость покупки составит сотни миллионов евро.

Закупаемые системы будут новыми, современными и проверенными в боевых условиях, к тому же они эффективны против российских летательных аппаратов.

Как сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, система способна сбивать и гиперзвуковые крылатые ракеты. Упомянутая система будет бессильна против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", поскольку требует более мощного средства - ЗРК "Патриот". В то же время Калниньш заверил, что в ближайшие годы "IRIS-T" будет усовершенствована ракетами нового типа, которые смогут перехватывать и "Кинжал".

Эстония и Латвия заключили протокол о намерениях по совместному тендеру в июне прошлого года на саммите НАТО в Мадриде. Процессом руководит Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK), который в июле прошлого года заключил с Министерством обороны Латвии соглашение о начале совместного тендера.

Стоимость поставки включит как систему ПВО средней дальности, так и инфраструктуру, персонал, подготовку, снаряжение и прочие связанные с ней затраты. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО могут быть направлены 600 млн евро.

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Системы ПВО средней дальности эффективно нейтрализуют самолеты и вертолеты, а также всевозможные другие угрозы вроде беспилотного авиатранспорта, крылатых ракет и дронов-камикадзе.