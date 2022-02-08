Латвия и Эстония закупят военную технику на общую сумму 693 млн евро

Центр оборонных инвестиций Эстонии сообщил, что совместно с Министерством обороны Латвии объявляет о закупке военной техники на сумму 693 млн евро.

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Министерство обороны Латвии пообещало предоставить дополнительную информацию об этой закупке во вторник.

По словам начальника транспортного отдела Центра оборонных инвестиций Томаса Калды, планируется найти партнера, который в ближайшие десять лет будет поставлять в большом количестве технику 16 различных типов для нужд Сил обороны Эстонии, эстонской гвардии Kaitseliit (Лига обороны), полиции и пограничной охраны, а также учреждений, подведомственных Министерству обороны Латвии.

Для Эстонии это будет крупнейшая оборонная закупка в истории.

По словам Калды, эта закупка позволит заменить изношенную технику и, при необходимости, докупить недостающие машины в ускоренном порядке. При этом он указал, что предусмотрена закупка как новой техники, так и использование бывших в употреблении транспортных средств союзников.

"Совместная закупка, несомненно, обеспечит гораздо более выгодные позиции на переговорах и позволит добиться лучших условий и цен за единицу [техники]", — говорится в заявлении Центра оборонных инвестиций.

Закупка будет осуществлена в два этапа: сначала будут приобретены автомобили грузоподъемностью до пяти тонн, затем закупят более вместительную технику. Путем приобретения техники в больших объемах у одного производителя предполагается сократить расходы, связанные с логистической поддержкой, обучением и обеспечением запчастями.

Руководитель отдела экипировки и систем вооружения Сил обороны майор Херко Сепп признал, что данный контракт имеет большое значение для Сил обороны, потому что срок службы значительной части техники, состоящей на вооружении, закончится с 2028 по 2035 год.

Условия закупки предусматривают возможность приобретения у победителей тендера необходимых транспортных средств в стандартном рыночном исполнении или аналогичных транспортных средств со специфическими функциями. Среди прочего планируется закупить краны, погрузчики и оборудование, необходимое в аэропортах.

Крайний срок подачи заявок — 7 марта, указали в Центре оборонных инвестиций.