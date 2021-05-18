Латвия купит у Австрии еще 18 самоходных гаубиц на сумму два миллиона евро
Foto: virsseržants Gatis Indrēvics, seržants Ēriks Kukutis

Миистерство обороны подписало с вооруженными силами Австрии договор о поставле еще 18 самоходных гаубиц M109A5Oe. Об этом сообщает LETA. Общие расходы на закупку составят чуть более двух миллионов евро.

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Как сообщалось, в апреле 2017 года между Министерством обороны Латвии и Министерством обороны и спорта Австрии был подписан двухсторонний договор о закупке самоходных гаубичных систем. Все закупленные у Австрии 47 единиц боевой техники были получены к осени 2018-го. Отмечается, что в период с 2003 по 2007 годы они были модернизированы и затем законсервированы.

Впоследствии было решено увеличить число гаубиц. Стоимость одной единицы, в зависимости от комплектации, составляет от 60 до 140 тысяч евро.

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