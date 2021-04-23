Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов

23 апреля 2021 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс в знак солидарности с Чехией принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата). Литва высылает двух российских дипломатов, Эстония - одного.

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Как отметили Delfi в МИД, решение министра принято, солидаризуясь с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике, и на основе оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии. Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО и на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвийской Республики.

"Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью", — подчеркивается в сообщении латвийской стороны.

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, сообщил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Сегодня, 23 апреля, в МИД Литвы вызван представитель Российской Федерации в Литве, ему была вручена нота, объявляющая двух работников РФ за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, нежелательными лицами в Литве, им предписано покинуть Литву в течение семи дней", - сообщил министр.

"Насколько мы информированы, Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием", - сказал он.

Эстония также осудила нарушение суверенитета Чехии и сообщила послу России о высылке российского дипломата.

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить решительный протест в связи с полученной из Чехии информации о том, что российская военная разведка организовала взрыв на складе в Врбетицах в 2014 году, сообщила в пятницу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

"Россия грубо нарушила международное право на территории Европейского Союза и страны-члена НАТО, что подорвало суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек. Такое поведение подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - заявило министерство.

В знак солидарности Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не отвечает дипломатической деятельности, согласованной Венской конвенцией.

Чешские власти 17 апреля объявили, что подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Прага выслала 18 российских дипломатов.

Позднее Чехия объявила, что вышлет вторую группу дипломатов и сотрудников посольства, которая состоит из 63 человек. При этом МИД Чехии подчеркнул, что не будет объявлять их персонами нон грата.