Латвия может потратить миллионы на ошибочные тесты
Foto: Unsplash

Чтобы эффективнее вылавливать случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса при помощи самостоятельных экспресс-тестов на антиген, правительство дополнительно к уже выделенным 4 млн евро на прошлой неделе из средств на непредвиденные расходы выделило еще 3 млн евро предприятию ADDO Defense, чтобы оно могло закупить 3,5 млн тестов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Однако есть сомнения, насколько полезны эти тесты, потому что в случае омикрона они могут дать ошибочный результат, пишет Latvijas avīze.

Если брать пробу только из носа, она может показать отрицательный результат даже у инфицированного Covid-19 человека, говорит руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин.

Концентрация вируса в слизистой оболочке носа при омикроне намного меньше, чем при заражении дельтой. Кроме того, необходимо учесть, что в начале болезни вирус может не размножиться в достаточном количестве, особенно у вакцинированных людей. Поэтому тем, кто дома самостоятельно делает тест на Covid-19, специалисты рекомендуют при наличии симптомов не полагаться на отрицательный результат.

Чтобы узнать, действительно ли человек заразился, нужно отправляться в лабораторию и делать ПЦР-тест, который значительно более чувствителен, следовательно, более точен.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс обеспокоен тем, что именно в школах выше всего риск того, что учащиеся не сумеют правильно взять образец для тестирования, и миллионы окажутся выброшенными на ветер. Поэтому Минздрав планирует вместе со школами договориться о порядке самотестирования.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию