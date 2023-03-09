"Латвия на первом месте" и "Стабильность!" потребовали отставки министра обороны Мурниеце

Депутаты от оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "Стабильность!" предложили отправить в отставку министра обороны Инару Мурниеце (Национальное объединение).

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Предложение "О выражении недоверия министру обороны Инаре Мурниеце" подали в Сейм парламентарии от партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, Марцис Йенцитис, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Кристапс Криштопанс, Эдмундс Зивтиньш и Ричардс Шлесерс.

Его также подписали депутаты от "Стабильности!" Алексей Росликов, Наталья Марченко-Йодко, Светлана Чулкова, Виктор Пучка, Игорь Юдин, Екатерина Дорошкевич, Илья Иванов, Виктория Плешкане и Ефимий Клементьев.

Как сообщалось ранее, депутаты от партий "Латвия на первом месте" и "Стабильность!" направили Мурниеце запрос в связи с закупкой продуктов для Национальных вооруженных сил.

Оппозиционные депутаты призвали Мурниеце пояснить, не несет ли она политической ответственности за договор о закупках. Также парламентариев интересует, почему Мурниеце, став министром обороны, не проверила те закупки министерства, которые превышают значительные суммы.