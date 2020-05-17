Латвия на первом месте в ЕС по количеству случаев ВИЧ на 100 000 жителей

По количеству случаев ВИЧ в соотношении с численностью населения Латвия по-прежнему занимает первое место в ЕС, рассказал председатель правления организации AGIHAS Андрис Вейкениекс.

Сейчас в Латвии 18 случаев ВИЧ на 100 000 населения, тогда как в других странах Европы примерно 5 случаев на 100 000.

Каждый год в третье воскресенье мая во всем мире отмечается день памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. В Латвии с 2003 года этим занимается организация AGIHAS, и в этом году Вейкениекс хотел бы привлечь внимание общества к параллелям между ВИЧ и Covid-19. Каждая новая и неизвестная инфекция вызывает страх, а затем возникает стигматизация и самой болезни, и людей, от нее пострадавших. Стигматизация становится основанием для дискриминации в обществе.

Действия правительства в отношении больных ВИЧ/СПИДом в условиях пандемии Covid-19 Вейкениекс оценил в целом положительно, так как работали удаленные медицинские услуги. Вместе с тем в период пандемии меньше было возможностей сдать первичные тесты на ВИЧ, и следует ожидать роста заболеваемости.

В Латвии по данным за 2018 год было зарегистрировано 7669 случаев ВИЧ, в 2018 году выявлено 326 новых случаев.