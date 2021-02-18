Латвия находится на шестом месте в ЕС по заболеваемости Covid-19
Foto: F64

По уровню заболеваемости коронавирусом Латвия находится на шестом месте в Евросоюзе и Европейской экономической зоне, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным с 1 по 14 февраля кумулятивная заболеваемость в Латвии составляла 548,6 случаев на 100 000 жителей. Хуже ситуация только в Чехии, Эстонии, Словении, Португалии и Испании. Однако она немного улучшилась по сравнению с предыдущим периодом, когда Латвия была на пятом месте в Европе.

В Эстонии заболеваемость достигла 648,5 случаев на 100 000 жителей — это второй самый высокий показатель в ЕС и ЕЭЗ. В Литве заболеваемость снижается и достигла 287,9.

В Латвии выросла и смертность людей с диагностированным коронавирусом, и по этому показателю она на пятом месте в ЕС и ЕЭЗ. Этот показатель составляет 134,2 случая на миллион жителей за две недели.

Самая большая смертность сейчас в Португалии, Чехии, Испании и Словакии. В Литве соответствующий показатель составляет 91,3, в Эстонии — 61,7.

На составленной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний карте Латвия все еще находится в темно-красной зоне наряду с другими странами, где заболеваемость выше 500: это Эстония, Чехия, Словения, большая часть Португалии и Испании, а также отдельные регионы Швеции, Словакии, Франции и Италии.

Литва находится в просто красной зоне, где заболеваемость колеблется от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей. В оранжевой зоне (заболеваемость от 25 до 150) находятся Дания, Финляндия (кроме окрестностей Хельсинки), часть Греции и Норвегии.

В зеленой зоне находится только Исландия и часть Норвегии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Объявления

Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€