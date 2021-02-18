Латвия находится на шестом месте в ЕС по заболеваемости Covid-19

По уровню заболеваемости коронавирусом Латвия находится на шестом месте в Евросоюзе и Европейской экономической зоне, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

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По данным с 1 по 14 февраля кумулятивная заболеваемость в Латвии составляла 548,6 случаев на 100 000 жителей. Хуже ситуация только в Чехии, Эстонии, Словении, Португалии и Испании. Однако она немного улучшилась по сравнению с предыдущим периодом, когда Латвия была на пятом месте в Европе.

В Эстонии заболеваемость достигла 648,5 случаев на 100 000 жителей — это второй самый высокий показатель в ЕС и ЕЭЗ. В Литве заболеваемость снижается и достигла 287,9.

В Латвии выросла и смертность людей с диагностированным коронавирусом, и по этому показателю она на пятом месте в ЕС и ЕЭЗ. Этот показатель составляет 134,2 случая на миллион жителей за две недели.

Самая большая смертность сейчас в Португалии, Чехии, Испании и Словакии. В Литве соответствующий показатель составляет 91,3, в Эстонии — 61,7.

На составленной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний карте Латвия все еще находится в темно-красной зоне наряду с другими странами, где заболеваемость выше 500: это Эстония, Чехия, Словения, большая часть Португалии и Испании, а также отдельные регионы Швеции, Словакии, Франции и Италии.

Литва находится в просто красной зоне, где заболеваемость колеблется от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей. В оранжевой зоне (заболеваемость от 25 до 150) находятся Дания, Финляндия (кроме окрестностей Хельсинки), часть Греции и Норвегии.

В зеленой зоне находится только Исландия и часть Норвегии.