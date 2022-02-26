Латвия направила в Украину 30 грузовиков с медикаментами и экипировкой

По информации Министерства обороны и Министерства здравоохранения Латвии, в Украину доставят помощь вооруженным силам, а также медицинские товары из госрезерва.

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В Министерстве (МО) обороны ЛР сообщили, что в Украину доставят груз для нужд вооруженных сил, а также экипировку и боеприпасы. Для оказания помощи из Латвии в Украину будут направлены около 30 грузовых машин. В МО отметили, что помощь включает в себя индивидуальную экипировку для военнослужащих, в том числе, каски, сухие пайки, медицинские приборы и медикаменты.

Кроме того, также в Украину будут доставлены продукты питания и пожертвованные Veselības centrs 4 предметы первой медицинской необходимости на сумму 17 000 евро и пожертвованные Mēness aptieka марлевые бинты и одноразовые перчатки.

Часть собранных латвийцами средств на платформе Ziedot.lv будет направлена на приобретение 500 тонн дизельного топлива для нужд Украинской армии.