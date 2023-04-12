Латвия направила военнослужащих в Украину для отдельных функций поддержки; в боевых действиях они не участвуют

Латвия отправила военнослужащих в Украину для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии в Украине и охрану грузов, однако они не участвуют в боевых действиях, заявили в Минобороны Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минобороны принципиально не комментировало публично прозвучавшую информацию об утечке документов американских учреждений, поскольку "очевидно, что цель этого действия — дискредитация вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления".

Других комментариев на этот счет министерство не дает, в том числе не уточняет, в чем заключаются упомянутые вспомогательные функции и связаны ли они с передачей Латвией Украине военной техники.

В одном из якобы просочившихся документов Пентагона говорится, что в феврале и марте в Украине находились 50 солдат британского спецназа, сообщает газета "The Guardian".

По данным издания, в одном из документов под грифом "совершенно секретно" содержится информация о деятельности в Украине групп спецназа из нескольких государств, хотя официально они в боевых действиях не участвуют.

В документе от 23 марта упоминается, что помимо 50 британских военнослужащих в Украине находятся 17 латвийских, 15 французских, 14 американских и один голландский военнослужащий.

В документе нет сведений о том, где именно находились эти люди и какие задачи они выполняли.

Британское министерство обороны отказалось комментировать эту информацию, пишет The Guardian.