Латвия не будет организовывать репатриационные рейсы из Великобритании, Ирландии и Португалии
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После вступления в силу запрета на въезд в Латвию из Великобритании, Ирландии и Португалии Министерство иностранных дел (МИД) не будет организовывать репатриационные рейсы из этих стран, заявила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Как сообщалось, правительство во вторник концептуально договорилось запретить въезд в Латвию из Великобритании, Ирландии и Португалии, чтобы уменьшить вероятность распространения в стране новой мутации Covid-19.

"Запрет будет распространяться и на прямые поездки из этих стран, и на поездки из них через другие страны", — сказал министр.

Поездки из Латвии в упомянутые страны тоже запрещены.

Также правительство концептуально договорилось о запрете любых неважных поездок за рубеж. С учетом того, что 90% людей въезжают в Латвию через сухопутные границы, будет усилен их контроль.

"Призываем жителей Латвии никуда не ездить. Поездки допустимы только в случае крайней необходимости, после оценки всех рисков, выбирая маршрут через самые безопасные страны", — сказал Линкайтс.

Конкретные нормативные акты будут утверждены на заседании правительства в четверг, 4 февраля.

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LETA

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LETA

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