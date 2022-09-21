Латвия не признает "референдумы" донбасских псевдореспублик о присоединении к России

Латвия не признает "референдумы" самопровозглашенных псевдореспублик Донбасса о присоединении к России, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в социальных сетях.

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"Империалистические амбиции Путина понятны — уничтожить независимость Украины и поставить ее под прямое влияние России. Мы должны наращивать поддержку Украины до тех пор, пока она не победит", — заявил латвийский политик.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил мнение, что международное сообщество должно поставлять Украине больше оружия, чтобы она могла освободить свою территорию. "Очевидно, что Россия продвигается вперед с организацией фальшивых референдумов на оккупированных территориях Украины. Международное сообщество должно отклонить этот шаг, ввести дополнительные санкции, а Украина — получить больше оружия для освобождения своей территории", — заявил министр.

Самопровозглашенные Луганская народная республика и Донецкая народная республика сообщили, что 23-27 сентября они проведут референдум о включении регионов в состав России. Об этом заявили лидеры самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Оккупационная администрация оккупированной российскими войсками части Херсонской области также объявила о проведении референдума 23-27 сентября, как и оккупационные власти оккупированной части Запорожья.