Латвия — один из мировых лидеров по объемам помощи, предоставленной Украине

По данным Института мировой экономики (IfW) в Киле, страны ЕС за второй месяц войны в Украине постоянно наращивали объемы военной, гуманитарной и финансовой помощи этой стране и приблизились по этим показателям к США. Латвия вошла в топ стран мира по размеру оказанной помощи.

С конца января Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на общую сумму 10,3 млрд евро. Кроме того, несколько дней назад президент Джо Байден объявил о новом обширном пакете помощи на 33 млрд долларов, решение по нему должен еще принять Конгресс.

Между тем совокупные объемы помощи ЕС и Европейского инвестиционного банка составляют сейчас 12,8 млрд евро, указывает IfW. Германия по объемам прямой помощи Украине (1,8 млрд евро) среди стран мира занимает пятое место после США, Польши, Великобритании и Канады. При этом с учетом непрямой помощи Украине, оказываемой через органы ЕС, Германия занимает второе место в мире по данному показателю, отмечается в заявлении.

Латвия также вошла в список стран, оказывающих Украине самую существенную помощь. По данным института, Латвия предоставила Украине помощь на 226,4 млн евро, и эта помощь была преимущественно связана с оборонной сферой. Латвия опережает другие страны Балтии по сумме помощи, направленной Украине: вклад Эстонии оценивается в 221,6 млн евро, вклад Литвы — в 92 млн евро.

Если же брать оценочную стоимость оказанной Украине помощи в доле от годового валового внутреннего продукта (ВВП) каждой страны, предоставившей поддержку, то самый большой вклад по отношению к размеру своей экономики внесли Эстония (помощь, оказанная Украине, оценивается в 0,8% ВВП), Латвия (0,74% ВВП) и Польша (0,46% ВВП).

