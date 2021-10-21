Латвия — одна из худших стран в ЕС по охвату населения вакцинацией
Foto: F64

Латвия по-прежнему занимает одно из последних мест в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA) по количеству получивших первую дозу вакцины от Covid-19, но темп вакцинации в последнее время улучшился, что позволяет приблизиться к среднему показателю ЕС, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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В Латвии 52,4% всего населения получили первую дозу вакцины от Covid-19, и в настоящее время только в четырех странах этот показатель ниже: в Болгарии — 21%, в Румынии — 31,2%, в Словакии — 45% и в Хорватии — 46%.

Пропорционально больше всего первых доз вакцины по-прежнему использовано в Португалии, где 87,4% населения получили первую дозу, и на Мальте, где этот показатель составляет 81,6%. На третьем месте Испания, где этот показатель составляет 80%.

На четвертом месте Норвегия, которая вакцинировала первой дозой по крайней мере 78,1% населения.

В Литве этот показатель составляет 63,7%, а в Эстонии — 57,8%.

По доле завершенных прививок Латвия находится на пятом месте с конца. В настоящее время полный курс вакцинации в Латвии прошли 47,8% населения, в Болгарии — 20,1%, в Румынии — 29,4%, в Хорватии — 43,3%, а в Словакии — 43,8%.

В странах-соседях Балтии этот показатель выше — в Литве завершили вакцинацию 60,4%, а в Эстонии — 54,8% населения.

В среднем по ЕС и EEA первой дозой привито 68,2% населения, а завершили вакцинацию 63,4%.

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LETA

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LETA

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пандемия Covid-19 Латвия Еврозона Евросоюз Вакцинация Коронавирус
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