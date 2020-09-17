Латвия одной из первых тестирует совместимость приложений по отслеживанию Сovid-19

Латвия со своим мобильным приложением "Останови Covid" стала одной из первых стран, которые по поручению Еврокомиссии тестируют трансграничную совместимость приложений по отслеживанию пандемии, сообщила руководитель по коммуникации "Останови Covid" Элина Лидере.

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Идет поиск решения, которое позволит приложениям, разработанным в разных странах, обмениваться информацией между собой. Это позволить еще быстрее пресекать цепочки заражений.

Вместе с Латвией в тестировании участвуют Чехия, Дания, Германия, Ирландия и Италия.

"В условиях, когда люди вернулись к привычному повседневному ритму, ездят за границу и посещают публичные мероприятия, расширение функциональности приложения "Останови Covid" и его интеграция в международную сеть совмещенных приложений является логичным и необходимым шагом", — сказала Лидере.

Это позволит обеспечить, например, что пользователь приложения, приехав в Германию, получит предупреждение в случае контакта с жителем Германии, зараженным Covid-19. Пользователи, перемещаясь по Европе, больше не должны будут скачивать приложения в каждой стране, потому что функции оповещения и предупреждения будет выполнять одно и то же приложение. Планируется, что это решение начнет функционировать в октябре.

В Латвии бесплатное и добровольное приложение "Останови Covid" работает с 29 мая.