Латвия опубликовала подробную карту распространения Covid-19

Больше всего заболевших коронавирусом Covid-19 среди жителей Латвии в возрасте от 30 до 39 лет, но среди пациентов также люди старше 60 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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По информации эпидемиологов, среди 111 подтвержденных в Латвии случаев трое детей до 9 лет, пятеро в возрасте от 10 до 19 лет. Кроме того, 30 человек в Covid-19 в возрастной группе от 20 до 29 лет, 36 — от 30 до 39 лет, 21 — от 40 до 49 лет, 9 — от 50 до 59 лет, 7 — старше 60 лет.

Также с сегодняшнего дня доступна информация о распространении Covid-19 по краям, а не только по регионам Латвии. Больше всего пациентов в Риге и Юрмале. Также заболевшие есть в Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, Вентспилсском, Бабитском, Марупском, Озолниекском, Кекавском, Саласпилсском, Стопиньском, Гаркалнском, Кримулдском, Сигулдском, Цесисском, Смилтенском, Огрском и Сейском краях.

Среди заболевших оказался еще один ученик 1-й саласпилсской средней школы. Он является одноклассником первого ребенка, заболевшего COVID-19 в этой школе, сообщил эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Помимо прочего, заболел один из сотрудников театра Дайлес. Этот человек напрямую не контактировал со зрителями, поэтому нет риска, что они могли заразиться. Из-за чрезвычайной ситуации, все представления в театре Дайлес отменены.

Перевощиков подчеркнул, что 95% больных были за границей. Тем не менее в последние дни растет число случаев заражения внутри страны. В основном инфекция распространяется внутри семей.