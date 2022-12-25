Латвия отказала в убежище экс-полковнику ФСБ, который с 2015-го имеет здесь вид на жительство

Власти Латвии отказали в предоставлении убежища бывшему полковнику Федеральной службы безопасности России (ФСБ), который на протяжении нескольких лет имел право на проживание в Латвии, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Административного окружного суда в Риге, в декабре 2015 года гражданину России в связи с покупкой недвижимости было предоставлено право на проживание в Латвии до декабря 2020 года решением Департамента по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Решениями от декабря 2020-го и марта 2021-го администрация УДГМ продлевала срок рассмотрения дела, связанного с предоставлением права на проживание в Латвии, так как не было информации от компетентных государственных органов.

Срок действия российского паспорта у бывшего полковника ФСБ истек в мае 2021 года. В июне того же года мужчина получил письменный ответ посольства России в Латвии, в котором отмечалось, что заявителю было отказано в выдаче паспорта без объяснения причин.

В июне 2021 года мужчина обратился в Госпогранслужбу с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативный статус в Латвии. Мужчина сообщил властям Латвии, что работал в ФСБ РФ с февраля 2009 года по март 2012 года. В этот период одним из курируемых им объектов строительства был Московский институт новых информационных технологий. В прокуратуре он узнал, что работа оплачена без подтверждения объема выполненных работ и оформления необходимых документов. Мужчина полагает, что никаких нарушений при исполнении своих обязанностей он не допустил, а ошибки в процессе согласования финансовой и технической документации могли быть допущены коллегами, взявшими на себя руководство процессом, когда мужчина вышел на пенсию.

В феврале 2015 года бывший полковник ФСБ въехал в Латвию, чтобы создать семью с гражданкой Евросоюза, с которой весной того же года зарегистрировал брак.

Позже мужчине стало известно, что в связи с упомянутым строительным процессом правоохранительные органы РФ провели расследование и привлекли его бывших коллег к уголовной ответственности. Зная, что он находится за пределами России, бывшие коллеги дали показания с намерением переложить ответственность с себя на мужчину.

По мнению мужчины, отказывая ему в выдаче паспорта, российские власти фактически мешают ему жить со своей семьей на законных основаниях. Невыдача паспорта является основной причиной, по которой заявитель попросил убежища в Латвии.

Латвийская прокуратура также узнала, что мужчина находится в розыске Интерпола. В августе 2021 года в Генпрокуратуру Латвии поступил запрос от Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции для уголовного преследования в России. Мужчина выразил латвийским властям свое опасение мести влиятельных генералов, близких к российскому правительству.

В июне этого года УДГМ отказало мужчине в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии. Не согласившись с решением УДГМ, мужчина обратился в районный административный суд. В конце ноября суд отклонил его заявление.

Суд установил, что Следственный комитет РФ принял решение привлечь мужчину к уголовной ответственности в качестве обвиняемого в марте 2021 года. В августе того же года Россия попросила Латвию арестовать мужчину и экстрадировать его в РФ.

При рассмотрении вопроса о том, следует ли предоставить лицу убежище, ни УДГМ, ни суд не обладают компетенцией определять, виновен ли проситель убежища в совершении преступления, вменяемого ему в его стране происхождения. По мнению суда, обстоятельства, указанные мужчиной, не свидетельствуют о том, что возбужденное уголовное дело послужит инструментом его преследования органами власти.

Из приговора суда следует, что бывший полковник критиковал Россию как недемократическую и поддерживающую террористов страну на разных этапах рассмотрения дела о предоставлении убежища.

Суд соглашается с тем, что Россия в настоящее время считается неправовым, недемократическим государством, а международный уровень осуждает войну России на территории Украины. Однако указанные соображения не позволяют суду сделать вывод о безосновательности абсолютно всех уголовных дел, возбужденных в России, в том числе по экономическим преступлениям. Тот факт, что в России существуют серьезные и системные проблемы с правопорядком, сам по себе не позволяет сделать вывод о безосновательности и сфабрикованности каждого уголовного дела, возбуждаемого в России.

Латвийский суд не согласился с доводом мужчины о том, что его "преследование связано с принадлежностью к определенной социальной группе, в которую входят бывшие сотрудники ФСБ, проживающие в настоящее время за границей и поэтому считающиеся предателями". По мнению суда, предложенная мужчиной модель определения социальной группы искусственно сконструирована.

Кроме того, хотя мужчина подчеркивал, что является бывшим сотрудником ФСБ. Тогда как из материалов дела следует, что заявитель работал в структурном подразделении ФСБ, связанном со строительством, поэтому не являлся оперативным работником. Предателями считаются только оперативники, покинувшие Россию и передавшие какую-либо информацию властям других стран.