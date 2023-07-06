Латвия отказала в убежище гражданину Украины, не желающему воевать с Россией

Латвия, как и другие европейские страны, отказала в убежище гражданину Украины, который отказался воевать на своей родине против России, пишет со ссылкой на решение суда агентство LETA.

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Гражданин Украины прибыл в Латвию в августе прошлого года и попросил убежища. Он утверждал, что в условиях продолжающегося военного конфликта на Украине хочет получить политическое убежище в Латвии и поправить здоровье.

Мужчина не согласен с политикой Украины и не поддерживает боевые действия. Он побывал в военкомате и заявил, что отказывается идти на войну.

Из-за войны, начавшейся в 2014 году, пострадали мужчина и его близкие. Его дом и бизнес были уничтожены. Кроме того, мужчина заразился инфекциями во время пребывания в бомбоубежище и получил психологические травмы.

Спасаясь от боевых действий, мужчина сначала подал прошение о предоставлении убежища в России, но не помнит, было ли ему предоставлено убежище.

Он пробыл в России полтора года и работал водителем. Позже, в 2016 году, друг пригласил мужчину работать в Польшу. Мужчина временно вернулся в Украину, оформил польскую визу и уехал в Евросоюз. В 2017 году гражданин Украины попросил убежища в Испании, но ему предоставили не убежище, а вид на жительство с правом на работу.

В 2018 году мужчина просил убежища в Швейцарии, где получил отказ со ссылкой на то, что процедура предоставления убежища уже началась в Испании.

Далее мужчина отправился во Францию, где также просил убежища и прожил с 2018 по 2021 год. Он подавал прошения об убежище в Люксембурге, Германии, Бельгии и Нидерландах, но результаты были отрицательными.

В 2021 году мужчину депортировали из Нидерландов в Украину.

С началом активной войны на территории Украины мужчина уехал в Днепровскую область, где работал водителем, после чего два месяца работал водителем во Львове.

Затем мужчина уехал в Россию через Крымский полуостров, откуда решил отправиться в Латвию.

Хотя мужчина попросил политического убежища, его главным интересом является лечение, в котором он нуждается.

Управление по делам гражданства и миграции отказало украинцу в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии, и мужчина обратился в суд, но и суд отклонил его заявление.

Суд не констатировал, что мужчина столкнулся с преследованием в Украине или ему угрожает преследование, связанное с национальной принадлежностью мужчины, принадлежностью к определенной социальной группе или политическими взглядами.

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В постановлении суда говорится, что Служба государственной безопасности вынесла заключение по конкретному делу о том, что мужчина может угрожать безопасности государства и общества.