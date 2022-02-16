Латвия откроет въезд туристам из России: для путешествия понадобится отрицательный тест Covid-19

При выполнении определенных требований в Латвию можно будет приехать из России, сообщил порталу Delfi парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.
По словам Бекериса, для въезда подойдет отрицательный результат теста на Covid-19. Процесс выдачи виз останется прежним, для получения разрешения на въезд тест не понадобится.
Представитель МИД указал, что в целом будет изменен существующий механизм и Латвия откажется от списка безопасных и небезопасных стран до дальнейших решений правительства.
Ранее агентство LETA сообщало, что после окончания чрезвычайного положения, то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию, предусматривают утвержденные правительством поправки в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.
Как пояснили в Минздраве, при нынешней заболеваемости в Латвии завозные случаи не создают дополнительной нагрузки для безопасности общества.
Сертификаты не требуются для детей в возрасте до 12 лет.
В целях уменьшения путаницы для пассажиров изменен общий подход к эпидемиологической безопасности — Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов.
Также будет приостановлено использование платформы Covidpass.lv.
В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний продолжит публиковать на своем веб-сайте списки стран по заболеваемости Covid-19, чтобы выявлять страны особо высокого риска.
Поправки предусматривают особые меры безопасности при въезде из таких стран, например, запрет на въезд без уважительной причины, тест на въезде в Латвию. Это могут быть, например, страны, где выявляются новые штаммы Covid-19.