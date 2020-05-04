Латвия отмечает 30 лет со дня восстановления независимости

4 мая 2020 года исполнилось 30 лет со дня провозглашения Декларации независимости Латвийской республики.

30 лет назад 138 из 201 депутата Верховного Совета проголосовали за принятие декларации "О восстановлении независимости Латвийской республики". Верховный Совет установил переходный период, который завершился в момент созыва нового состава парламента — 5-го Сейма Латвии.

4 мая 1990 года у здания парламента весь день стояли тысячи человек, которые следили за ходом голосования, отмечает LETA. Депутатов, которые после голосования отправились на митинг на набережной Даугавы, встречали цветами и криками одобрения. Противники декларации — представители "Интерфронта" — покинули здание через запасной выход. "Я уверен, что президент Латвии Эгилс Левитс, если бы условия позволили, сегодня лично жал бы руки, благодарил и вручал высшие награды Латвийской республики (..) многим сотрудникам администрации, отделений, избирательного центра Народного фронта; ковавшим победу журналистам, режиссерам, операторам ТВ и кино. Благодаря им, тысячам членов и сторонников Народного фронта, которые считали каждый голос "За" не только у здания на улице Екаба, но и по всей Латвии и в странах, где оказались ссыльные, после полувековых страданий мы одолели терзавшую не только наш народ пандемию под названием СССР", — пишет первый председатель Народного фронта Дайнис Иванс.

В тот же день председатель Верховного Совета Анатолий Горбунов отправил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо, в котором было сказано, что Латвия начинает переходный период. Такие же послания были направлены правительствам стран мира, народам СССР и демократическим движениям. "Мне кажется, что этот день стоило бы праздновать как день народного единства, поскольку то время в памяти народа останется временем единства. Прекрасно, что у нас разный опыт и взгляды, но мы едины в любви и вере в свою страну — Латвию!" — пишет в своей статье на Delfi Горбунов.

До полного восстановления суверенитета страны прошло еще 15 с половиной месяцев. В течение этого времени Латвия столкнулась с попытками структур власти СССР сохранить контроль над республикой, пишет историк Латвийского национального исторического музея Имант Цирулис. Тем не менее, начатый внешне- и внутриполитический курс уже было не остановить. Если до 4 мая главным двигателем движения за независимость был Народный фронт, то после этого дня эту функцию переняли парламент, правительство и министерства. Впереди было создание собственных систем внутренних и иностранных дел, финансов и хозяйственной сферы. Переходный период завершился 21 августа 1991 года с принятием конституционного закона "О государственном статусе Латвийской республики".

В этом году в связи с чрезвычайной ситуацией из-за Covid-19 большая часть праздничных мероприятий отменена или проходит в удаленном формате.