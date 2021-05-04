Латвия отмечает 31-ю годовщину восстановления независимости (+ФОТО)

Сегодня отмечается 31-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.

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4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.

Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости Латвии в этом году в основном проходят онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.