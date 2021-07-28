Латвия отправила в Тунис 50 400 доз вакцины AstraZeneca

В среду в Тунис отправлены 50 400 доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), подаренные Латвией, сообщили представители Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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По словам представителей НСЗ, это первая безвозмездная передача имеющихся в распоряжении государства вакцин.

В Тунисе наблюдается резкий рост заболеваемости и госпитализаций, а охват вакцинацией критически низкий - менее 8,2% населения страны. Через Европейский механизм гражданской защиты (EUCPM) Тунис обратился с просьбой о помощи к ЕС.

"Пожертвование Латвии - это жест международной солидарности. Весь мир сталкивается с угрозами, создаваемыми Covid-19, и каждое пожертвование позволяет людям получать вакцины, защищая себя и других. Наша стратегия - внимательно следить за сроками годности запасов", - сказала Ева Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации НСЗ.

Помимо Туниса, Латвия также окажет помощь с вакцинами Молдове, Албании и Кении. В то же время продолжается работа по организации доставки вакцин в Украину и Грузию.

Уже сообщалось, что 6 июля правительство решило передать 165 600 доз AstraZeneca Грузии, Молдове, Черногории, Кении и Албании.