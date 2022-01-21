Латвия отправит в Украину сухой паек и ракетную систему Stinger

В ответ на агрессию со стороны России Латвия отправит в Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве обороны.

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Балтийские страны обязались отреагировать на потребности Украины и оказать дополнительную помощь оборонной отрасли страны. Это поможет Украине защитить свою территорию и ее жителей в случае возможной агрессии со стороны России, заявили в министерстве.

Stinger считается одной из самых производимых, испытанных и эффективных ракетных систем. , Она используется многими странами-союзниками Латвии, например, США, Великобританией, Германией, Италией, Нидерландами, Финляндией, Норвегией и Литвой.