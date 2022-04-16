Латвия выплатила взнос в размере 100 000 евро для поддержки работы Международного уголовного суда (МУС) в Гааге по расследованию обвинений в военных преступлениях, совершенных Россией в Украине.

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На прошлой неделе правительство Латвии поддержало предложение вице-премьера, министра юстиции Яниса Борданса направить 100 000 евро в качестве добровольного взноса Латвии в МУС, чтобы оказать немедленную финансовую поддержку суду и облегчить расследование возможных военных преступлений в Украине.

Присутствовавший 24 марта на совещании государств-участников МУС Янис Борданс выразил решительную поддержку укреплению работы МУС и подчеркнул центральную роль МУС в действующем международном уголовном праве и борьбе с наиболее тяжкими преступлениями. Борданс призвал другие страны поддержать призыв МУС к добровольным взносам государств-членов и размещению национальных экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения российской агрессии на территории Украины.

Международный уголовный суд создан в 2002 году с постоянным местонахождением в Гааге (Нидерланды). Он регулируется Римским статутом Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года, к которому присоединились 123 страны. В Латвии Устав вступил в силу 1 сентября 2002 года.

Согласно пятой статье Устава, МУС обладает юрисдикцией в отношении геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии. Международный уголовный суд является последней инстанцией для расследования особо тяжких преступлений против человечества и судебного преследования за них.