Латвия передала в механизм ООН более миллиона доз вакцин от Covid-19

Латвия передала в механизм ООН "Covax" более миллиона доз вакцин от Covid-19.

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Как агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма, представители Министерства здравоохранения сегодня на заседании комиссии по европейским делам сообщили, что Латвия через механизм "Covax" передала 494 321 дозу вакцины Janssen, 235 800 доз Astra Zeneca и 273 120 доз вакцины Pfizer.

Как заявила председатель комиссии Вита Анда Терауда, важно обеспечить, чтобы не использованные в Европейском союзе вакцины от Covid-19 своевременно были переданы странам, где они очень нужны.

"Учитывая большие запасы вакцин в государствах ЕС, в том числе в Латвии, необходимо пересмотреть действующие договоры и механизмы поставки вакцин", — сказала председатель комиссии. На европейском уровне планируются дискуссии о компенсациях за пожертвованные вакцины и переговоры с производителями вакцин о координации поставок с эпидемиологической ситуацией, указали в Сейме.