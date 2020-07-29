Латвия планирует направить в Ирак подразделение из 34 военнослужащих

Латвия планирует направить подразделение из 34 военнослужащих для участия в миссии НАТО в Ираке. Министерство обороны подготовило проект решения об участии военнослужащих в миссии, которое продлится до 1 ноября 2022 года.

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В октябре 2016 года министры обороны НАТО утвердили документ об участии НАТО в обучении и повышении боеспособности местных сил безопасности в Ираке. В 2018 году после саммита НАТО было принято решение участвовать в обучении сил безопасности Ирака в более широком масштабе со статусом миссии.

Миссия не включает в себя выполнение боевых задач, ее основные задачи — это поддержка и консультации, содействие Ираку в стабилизации ситуации в стране. В миссии участвуют 550-600 военнослужащих.

С 2021 года руководство миссией возьмет на себя Дания.

Латвийские инструкторы работали в составе миссии до начала этого года, а затем ситуация обострилась, и они временно вернулись на родину.

Участие латвийских военнослужащих в миссии будет оплачиваться из бюджета обороны.