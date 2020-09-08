Латвия планирует обеспечить лечение десяти белорусским активистам

Правительство может выделить 50 тысяч евро на лечение примерно 10 белорусов, которые запросят у Латвии убежища. Об этом в интервью Latvijas Radio рассказала парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство").

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Калниня-Лукашевича рассказала, что в Беларуси есть люди, выразившие интерес к возможности получить политическое убежище — хотя пока что этот интерес умеренный, большая часть активистов хочет остаться на родине и добиться перемен. Тем, кто все-таки хочет уехать, Латвия готова выдать визы, чтобы эти люди могли легально попасть к нам в страну и запросить убежище. Они смогут провести обязательную самоизоляцию в каком-нибудь медучреждении.

"Мы окажем им поддержку, чтобы они могли приехать в Латвию без запроса убежища. На время — примерно на месяц, в течение которого получат лечение", — сказала она. Речь идет о примерно 10 белорусах и, возможно, о членах их семей.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что в августе Кабмин принял решение, что Латвия направит 150 тысяч евро белорусскому гражданскому обществу. Предусматривается, что финансирование будет направлено на юридические консультации и поддержку СМИ.