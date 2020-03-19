Латвия планирует потратить свыше 2 млрд евро на уменьшение последствий Covid-19

Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного вспышкой Covid-19, составит более 2 млрд евро, заявил в четверг министр финансов Янис Рейрс.

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Первоначально планировалось, что объем поддержки составит 1 млрд евро.

Одобренные в четверг, 19 марта, правительством предложения по выплате пособий работникам предприятий, которые из-за кризиса оказались в простое, потребует от 60 до 200 млн евро, если будет принято решение расширить перечень поддерживаемых отраслей.

В четверг правительство также поддержало предложение возобновить программы гарантий Altum, и подать заявки на них сможет любое предприятие, в том числе те, которые кризис не затронул. В рамках программы грантов Altum будут доступны 750 млн евро, по программе финансирования кредитов - 200 млн евро.

Рейрс сообщил, что уже приняты решения о государственной поддержке на сумму 1,1 млрд евро, а в рамках других финансовых инструментов будет зарезервирован еще 1 млрд евро. Например, с Европейским инвестиционным банком заключен договор, который позволит Латвии получить доступ к 400 млн евро, чтобы уменьшить последствия эпидемии. Кроме того, в текущем периоде планирования из фондов Евросоюза доступны 600 млн евро, которые будут реструктурированы, чтобы помочь отраслям, которым в настоящее время это больше всего необходимо.

Глава Минфина также сообщил, что Госказна продолжает заимствовать средства, например, вчера на местном рынке ценных бумаг было заимствовано 50 млн евро.