Латвия планирует приобрести противокорабельный ракетный комплекс Naval Strike Missile

Кабинет министров одобрил закупку противокорабельного ракетного комплекса Naval Strike Missile, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны. Поставки в Латвию планируется осуществить после 2025 года.

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Naval Strike Missile — противокорабельный ракетный комплекс, способный поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 185 километров. Эта ракетная система используется такими членами НАТО, как США, Польша, Германия, Норвегия, Румыния, Великобритания, Канада и Нидерланды.

Планируется, что противокорабельные ракетные комплексы Naval Strike Missile будут поставлены в Латвию после 2025 года.

Стоимость закупки в сообщении министерства не указывается, но подчеркивается, что значительную финансовую поддержку закупке оказывают США. Учитывая, что противокорабельный ракетный комплекс Naval Strike Missile станет совершенно новым потенциалом Национальных вооруженных сил, Соединенные Штаты планируют также оказать поддержку в обучении солдат использованию и обслуживанию этих систем.

"Приобретение этого ракетного комплекса знаменует собой переход вооруженных сил на новые оборонительные возможности с большей огневой мощью и радиусом поражения целей, и значительно укрепит оборону латвийского побережья", — заявила министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение).

В апреле 2022 года Сейм поддержал поправки к Закону о финансировании обороны, предусматривающие постепенное увеличение финансирования национальной обороны до 2,5% прогнозируемого на соответствующий год ВВП к 2025 году.