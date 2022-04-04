Латвия планирует выделить 100 000 евро на расследование российских военных преступлений в Украине

Латвия планирует выделить 100 000 евро на расследование военных преступлений на территории Украины, говорится в проекте решения, подготовленном Министерством юстиции. Проект решения находится в стадии согласования.

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Проект приказа обязывает Министерство финансвов выделить 100 000 евро из госбюджетной программы "Средства на непридвиденные расходы" на добровольный платеж Латвии на обеспечение неотложной финансовой поддержки Международному уголовному, расследующему возможные военные преступления на территории Украины.

Министерство юстиции сообщает, что основной ресурс Международного уголовного суда сейчас направлен на расследование преступлений, совершенных в Украине. Государства-члены Международного уголовного суда, в том числе Латвия, получили ноту от прокурора Международного уголовного суда с призывом оказать практическую помощь, в том числе, в виде добровольных финансовых взносов. Такая помощь поможет максимально эффективно работать.

Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") принял участие во встрече государств-членов Международного уголовного суда в Гааге 24 марта этого года и выразил решительную поддержку укреплению работы суда и подчеркнул его центральную роль в действующем международном уголовном праве и борьбе с наиболее тяжкими преступлениями.

"Мы должны осознавать, что работа, проводимая сейчас Международным уголовным судом, имеет решающее значение для будущего Европы и что, если военные преступники не будут наказаны, если санкции не будут достаточно эффективными, весь мир столкнется с последствиями — агрессор продолжит разрушительную деятельность, направленную против всей цивилизации", — заявил глава Минюста.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году с постоянным местонахождением в Гааге (Нидерланды), его деятельность регулируется Римским уставом Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года, к которому присоединились 123 страны. В Латвии этот Устав вступил в силу 1 сентября 2002 года.