Латвия по количеству тестов на новый коронавирус отстает от Эстонии и Литвы

В Латвии на данный момент зафиксировано меньше всего больных Covid-19 из стран Балтии - 761. По общему количеству проверенных людей Латвия также занимает последнее место, передает LETA.

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За сутки в Латвии были протестированы 1364 человека, в Эстонии 1426 человек, а в Литве 6040 человек. Литва является лидером и по общему числу проверок с начала эпидемии - там анализы сдали 76 793 человека. Для сравнения, в Латвии тест на коронавирус прошли 39 336 человек, а в Эстонии 43 637 человек.

Стоит отметить, что литовские ученые сегодня заявили, что начнут тестировать население на новый коронавирус, чтобы определить уровень иммунитета в стране. На прошлой неделе о масштабных проверках антител к коронавирусу заявила Эстония. Латвия пока о таких проверках не заявляла.

Самая большая разница в показателях среди стран Балтии наблюдается в количестве смертей от нового коронавируса. В Латвии это 11 смертей, в Литве 38, а в Эстонии 44.

За прошедшие сутки в Латвии умерли два человека, больные Covid-19. Оба скончались в больнице. Только в одном случае известен источник заражения, сообщила агентству LETA представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

Как уже сообщалось, за сутки в Латвии были выявлены 13 новых случаев заболевания Covid-19.