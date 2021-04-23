Латвия по-прежнему находится на предпоследнем месте в ЕС по темпу вакцинации

Первую дозу вакцины, по данным на 18 апреля, получили 10,4% взрослых жителей Латвии. Это все еще второй самый низкий показатель в ЕС и Европейской экономической зоне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Внизу списка все еще находится Болгария, где первую дозу получили 8,8% взрослых жителей.

Лучше всего наладить вакцинацию удалось Венгрии, где первой дозой привито уже 40,4% взрослого населения, и Мальте, где этот показатель достигает 38,8%. На третьем месте находится Финляндия с 29,8%.

Эстония находится на четвертом месте — прививку первой дозой сделало 26,8% взрослого населения, причем в возрастной группе старше 80 лет охват вакцинацией составляет 55%, в группе 70-79 лет — 62%, а в группе 60-69 лет — 45%.

Латвия отстает и от Литвы, где первую дозу вакцины получили 24,1% взрослых жителей.

Если брать количество получивших вторую дозу, то тут Латвия находится на последнем месте с 1,7%, а в Болгарии этот процент составляет 2,2%. В Литве, для сравнения, это 8,4%, в Эстонии — 8%.

В среднем первую дозу вакцины получили 23,3% взрослых жителей ЕС, вторую — 8,4%.