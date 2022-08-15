Латвия подарила украинской армии четыре вертолета

Латвия подарила Военно-воздушным силам (ВВС) Украины четыре вертолета, которые в скором времени будут полностью включены в воздушный флот украинской армии, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии.

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"Подаренные полгода назад зенитно-ракетные комплексы Stinger помогли украинской армии задержать вторжение России. Сейчас, когда украинские солдаты во многих местах вступают в контратаку, подаренные нами вертолеты помогут осуществлять военные операции и спасать жизни. Поддержка Украины странами Запада не должна прекращаться до тех пор, пока она не освободит всю свою территорию от российских оккупационных войск", — подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Ukrainas Gaisa spēki nupat saņēmuši 4 Latvijas dāvinātos helikopterus, kas tuvākajā laikā tiks iekļauti Ukrainas armijas aviācijas flotē. Rietumvalstu atbalsts Ukrainai nedrīkst apsīkt, līdz tā atbrīvos visu savu teritoriju no Krievijas okupācijas spēkiem! pic.twitter.com/HNULzMjgrW — Artis Pabriks (@Pabriks) August 15, 2022

Два вертолета Ми-17 и два Ми-2 были переданы ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед поставкой вертолеты были покрашены, а один Ми-17 прошел капитальный ремонт. ВВС Украины начнут использовать вертолеты при выполнении задач, как только будет полностью завершен их монтаж.

Как сообщалось ранее, Латвия является одной из стран, оказавших Украине наиболее существенную поддержку по объему по отношению к валовому внутреннему продукту. Латвия поставила Украине оружие и индивидуальную экипировку, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы Stinger на сумму более 200 миллионов евро.

Также Латвия является одним из членов Контактной группы по обороне Украины, которая призвана помогать Украине в борьбе с российской агрессией. Предыдущее заседание группы состоялось 11 августа этого года в Копенгагене, в нем приняли участие министры обороны многих стран мира, в том числе Пабрикс.