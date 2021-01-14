Латвия подаст заявку на приобретение еще 210 000 доз вакцины Moderna
Foto: LETA

Латвия подаст заявку на приобретение еще 210 тысяч доз вакцины Moderna от коронавируса, сообщил на заседании правительства во вторник, 14 января, министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Как отмечает LETA, по словам Павлютса, информация о том, что Латвия может заказать дополнительную партию вакцины, поступила вчера, и решение правительству нужно принять до 18 часов сегодняшнего дня.

В среду Павлютс заявил, что в январе на всех медиков страны еще не хватит вакцины, чтобы привить их от Covid-19. Изначально планировалось осуществить вакцинацию 30 тысяч работников медучреждений, однако, согласно графику поставок вакцин, в этом месяце будет доступно лишь 35 200 доз. Учитывая, что процесс прививки состоит из двух этапов, процедура пока что доступна для 17 тысяч медиков.

Следующая партия вакцин прибудет в Латвии уже в феврале. Как пояснил глава Минздрава, он надеется на "поставку большого количества вакцины от Astra Zeneca".

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