Латвия подаст заявку на приобретение еще 210 000 доз вакцины Moderna

Латвия подаст заявку на приобретение еще 210 тысяч доз вакцины Moderna от коронавируса, сообщил на заседании правительства во вторник, 14 января, министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Как отмечает LETA, по словам Павлютса, информация о том, что Латвия может заказать дополнительную партию вакцины, поступила вчера, и решение правительству нужно принять до 18 часов сегодняшнего дня.

В среду Павлютс заявил, что в январе на всех медиков страны еще не хватит вакцины, чтобы привить их от Covid-19. Изначально планировалось осуществить вакцинацию 30 тысяч работников медучреждений, однако, согласно графику поставок вакцин, в этом месяце будет доступно лишь 35 200 доз. Учитывая, что процесс прививки состоит из двух этапов, процедура пока что доступна для 17 тысяч медиков.

Следующая партия вакцин прибудет в Латвии уже в феврале. Как пояснил глава Минздрава, он надеется на "поставку большого количества вакцины от Astra Zeneca".