Латвия поднимается в списке стран с самой большой заболеваемостью Covid-19 в ЕС
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Латвия за прошедшую неделю поднялась до 13-го места среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с наибольшей заболеваемостью Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Неделю назад Латвия занимала 16-е место, а еще неделей ранее — 19-е.

По оценкам ЕЦПКЗ, за две предыдущие недели, с 12 по 25 апреля, совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии составила 404,1 случая на 100 000 жителей.

В Эстонии заболеваемость составила 446,6 случая на 100 000 жителей, что на сегодняшний день является десятым самым высоким уровнем заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве заболеваемость увеличилась до 540 случаев на 100 000 жителей, и она занимает 6-е место по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Латвии уровень заболеваемости Covid-19 по-прежнему самый низкий среди стран Балтии.

Показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей в Латвии немного снизился — до 60,1 случая, по смертности от Covid-19 Латвия опустилась с 11-го на 12-е место.

В Литве соответствующий показатель составляет 57,2, а в Эстонии — 79,8 случая.

Латвия по-прежнему находится в красной зоне созданной ЕЦПКЗ карты путешествий, куда входят страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью Covid-19 от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.

Большая часть Литвы, как и Латвия, находится в красной зоне, однако Вильнюсский регион по-прежнему относится к темно-красной зоне. В свою очередь Эстония наконец смогла выбраться из темно-красны зоны, куда попадают страны с заболеваемостью Covid-19 более 500 случаев на 100 000 жителей.

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