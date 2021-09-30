Латвия поднялась на пятое место в ЕС по заболеваемости Covid-19

В связи с тем, что в Латвии продолжает расти уровень заболеваемости Covid-19, а во многих других европейских странах он снижается, Латвия поднялась на пятое место по распространению коронавируса среди 30 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Об этом сообщает агентство LETA.

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Между тем Литва на данный момент занимает первое место по заболеваемости Covid-19, а Эстония расположилась на третьем месте. Охват вакцинацией в Латвии один из самых низких в Европе, Литва с Эстонией также не входят в число лидеров.

На минувшей неделе Латвия занимала шестую позицию в "топе", а две недели назад — 12-ю.

Согласно данным ECDC за прошлые две недели, в Латвии кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей выросла до 398 случаев.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и EEA в Литве — 645,7 случаев на 100 000 жителей. На втором месте оказалась Словения с 627 случаями, а на третьем — Эстония с 529,9 случаями. Четвертое место занимает Румыния с 398,9 случаями на 100 000 жителей.

В свою очередь самый низкий показатель заболеваемости наблюдается в Польше с 25,7 случаями на 100 000 жителей. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и EEA за минувшие две недели составляет 147,1 случаев на 100 000 жителей.

В Латвии также выросла смертность с диагностированным Covid-19 — в конце прошлой недели она составила 39,3 случаев на один миллион человек. По этому показателю Латвия занимает шестое место среди стран ЕС.

Самый высокий уровень смертности в связи с Covid-19 выявлен в Болгарии — 139,9 случаев на миллион жителей. На втором месте оказалась Литва с 80,5 случаями. В Эстонии выявлено 24,8 летальных случаев на миллион жителей.

Латвия по-прежнему находится в красной зоне карты ECDC, а Литва и Эстония — в темно-красной, что свидетельствует об очень высоком риске заражения коронавирусом. Также в темно-красной зоне находятся Словения и некоторые регионы Румынии.