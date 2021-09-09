Латвия поднялась на шесть позиций в списке стран с самым высоким уровнем заболеваемости Covid-19

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 Латвия на фоне снижения заболеваемости в ряде европейских стран поднялась на 19-е место среди 30 государств Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Предыдущие две недели Латвия находилась на 25-м месте.

По данным SPKC, в период с 23 августа до 5 сентября кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 182,1 случая.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ в Ирландии — 433,7 случая на 100 000 населения, в Греции и Эстонии этот показатель составляет 350 случаев. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше — 10,2 случая на 100 000 населения.

В Латвии 14-дневная смертность с диагнозом Covid-19 увеличилась к концу прошлой недели до 8,4 случая на миллион жителей. По этому показателю Латвия занимает 13-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ.

Латвия находится в оранжевой зоне карты предупреждений о поездках SPKC, что свидетельствует о среднем риске инфицирования Covid-19. Литва и Эстония входят в красную зону.