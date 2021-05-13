Латвия поднялась на шестое место в ЕС по уровню заболеваемости Covid-19

Латвия находится на шестом месте в ЕС и Европейской экономической зоне по уровню заболеваемости Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе Латвия была на восьмом месте.

По данным с 26 апреля по 9 мая кумулятивная заболеваемость в Латвии составляла 453,3 случая на 100 000 жителей — выше только на Кипре, в Литве, в Нидерландах, Швеции и Хорватии.

Хуже всего ситуация сейчас на Кипре — 796,6 случая на 100 000 жителей. Лучше всего — в Исландии: 24,7 случая на 100 000 жителей.

В Эстонии заболеваемость снизилась до 273,1 случая на 100 000 жителей, и Эстония находится на девятом месте в ЕС по заболеваемости. Литва находится на втором месте с показателем 599,5. В Литве растет смертность — 57,5 случая на миллион жителей. По этому показателю Литва находится на 11-м месте в ЕС. На первом находятся Венгрия, Хорватия и Болгария.

Латвия все еще находится в "красной зоне", как и большинство других стран ЕС, заболеваемость в которых находится на уровне от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей. Литва частично находится в "темно-красной зоне" вместе со странами, где заболеваемость выше 500 — там находится Вильнюс и его окрестности. Там же находятся Швеция и Кипр, а также отдельные части Франции, Нидерландов и Хорватии.

В оранжевой зоне с заболеваемостью от 25 до 150 случаев на 100 000 жителей находятся Португалия, большая часть Ирландии, регионы Норвегии, Финляндия, Испания, Греция, Италия, Австрия и Чехия. В зеленой зоне с заболеваемостью ниже 25 — Исландия, часть Финляндия и север Норвегии. Данных по регионам Дании нет.