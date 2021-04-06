Латвия получила 10 530 доз вакцины Pfizer
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия получила 10 530 доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, сообщила агентству LETA представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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Все полученные дозы будут использованы для вакцинации людей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями, лиц, которые проживают в одном домохозяйстве с хронически больными детьми или детьми с иммуносупрессией, лиц, которые на дому ухаживают за тяжелобольными людьми, медиков и работников центров социального ухода.

Следующая поставка вакцин в Латвию ожидается пятницу, 9 апреля, когда планируется получить 10 925 доз вакцины AstraZeneca.

В понедельник, 12 апреля, в Латвию будет доставлено еще 11 700 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

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LETA

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LETA

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