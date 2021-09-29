Латвия получила 19 200 доз вакцины Johnson&Johnson

Во вторник Латвия получила еще 19 200 доз вакцины Johnson&Johnson, производитель обещает поставку еще 21 600 доз через неделю, сообщает Отдел вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Полученные вакцины будут направлены в практики семейных врачей, медицинские учреждения, пунктах вакцинации в торговых центрах и на выездную вакцинацию.

Поставки вакцин Johnson&Johnson медицинским учреждениям будут осуществляться в четверг и пятницу.

Поставки вакцины Johnson&Johnson в Латвию возобновились в середине сентября после длительного перерыва из-за проблем производителя. Латвия уже получила в общей сложности 26 400 доз вакцины. В конце сентября в некоторые прививочные учреждения даже выстраивались очереди именно за этой вакциной. Отличительная особенность Johnson&Johnson — нужен всего один, а не два укола.

На прошлой неделе — благодаря появлению Johnson&Johnson — удалось повысить темпы вакцинации.