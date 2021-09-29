Латвия получила 19 200 доз вакцины Johnson&Johnson
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во вторник Латвия получила еще 19 200 доз вакцины Johnson&Johnson, производитель обещает поставку еще 21 600 доз через неделю, сообщает Отдел вакцинации Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полученные вакцины будут направлены в практики семейных врачей, медицинские учреждения, пунктах вакцинации в торговых центрах и на выездную вакцинацию.

Поставки вакцин Johnson&Johnson медицинским учреждениям будут осуществляться в четверг и пятницу.

Поставки вакцины Johnson&Johnson в Латвию возобновились в середине сентября после длительного перерыва из-за проблем производителя. Латвия уже получила в общей сложности 26 400 доз вакцины. В конце сентября в некоторые прививочные учреждения даже выстраивались очереди именно за этой вакциной. Отличительная особенность Johnson&Johnson — нужен всего один, а не два укола.

На прошлой неделе — благодаря появлению Johnson&Johnson — удалось повысить темпы вакцинации.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Снова в школу!
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе