Латвия получила 20 400 новых доз вакцины Moderna от коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Латвия получила поставку вакцины Moderna в размере 20 400 доз, сообщает LETA со ссылкой на представителей проекта вакцинации.

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Сообщается, что все полученные дозы вакцины будут направлены на вакцинацию представителей приоритетных групп: в первую очередь новые дозы будут использованы для вторых прививок, но в небольшом количестве — для первых.

Полученные вакцины будут использованы для вакцинации медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, работников и клиентов центров социального ухода, людей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также людей, ухаживающих за тяжелобольными людьми или детьми с хроническими заболеваниями в своих домохозяйствах.

По данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии для первой и второй прививки было использовано как минимум 36 382 дозы вакцины Moderna. Эта вакцина была впервые применена в Латвии 13 января, когда ее получили 130 человек.

Всего первую дозу вакцины от Covid-19 получил как минимум 178 501 житель Латвии, 27 917 человек уже завершили курс вакцинации, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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