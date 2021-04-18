Латвия получила 20 400 новых доз вакцины Moderna от коронавируса

Латвия получила поставку вакцины Moderna в размере 20 400 доз, сообщает LETA со ссылкой на представителей проекта вакцинации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сообщается, что все полученные дозы вакцины будут направлены на вакцинацию представителей приоритетных групп: в первую очередь новые дозы будут использованы для вторых прививок, но в небольшом количестве — для первых.

Полученные вакцины будут использованы для вакцинации медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, работников и клиентов центров социального ухода, людей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также людей, ухаживающих за тяжелобольными людьми или детьми с хроническими заболеваниями в своих домохозяйствах.

По данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии для первой и второй прививки было использовано как минимум 36 382 дозы вакцины Moderna. Эта вакцина была впервые применена в Латвии 13 января, когда ее получили 130 человек.

Всего первую дозу вакцины от Covid-19 получил как минимум 178 501 житель Латвии, 27 917 человек уже завершили курс вакцинации, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.