Латвия получила 273 600 адаптированных вакцин от Covid-19

Латвия получила 230 400 адаптированных вакцин от Covid-19 компании Pfizer и 43 200 адаптированных вакцин компании Moderna, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения.

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Предусмотрено, что адаптированные вакцины будут доступны в практиках семейных врачей и кабинетах вакцинации с 12 сентября.

Адаптированные вакцины предназначены для вакцинации людей с 12-летнего возраста. Вакцины являются адаптированными версиями оригинальных вакцин Comirnaty и Spikevax и предназначены для защиты и от омикрон-штамма BA.1, и от оригинального штамма, вызывающего Covid-19.

Вакцины были адаптированы для лучшего соответствия циркулирующим штаммам вируса, поэтому ожидается, что они обеспечат оптимальную защиту от Covid-19.

Люди, желающие пройти вакцинацию, должны обратиться к своему семейному врачу или в прививочный кабинет медицинского учреждения. Как и раньше, заявку на вакцинацию можно подать на сайте manavakcina.lv.

Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации, сезонная вакцинация против Covid-19 рекомендуется для всего населения и настоятельно рекомендуется медицинскому персоналу, пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, людям с хроническими заболеваниями, постояльцам центров длительного ухода и обслуживающему персоналу, а также беременным женщинам.