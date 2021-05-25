Латвия получила от ЕС дополнительные 112,5 млн евро на борьбу с последствиями Covid-19

Латвия получила дополнительные 112,5 млн евро из инструмента поддержки Европейского союза (ЕС) SURE для снижения рисков безработицы в чрезвычайной ситуации или кризисе Covid-19, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

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В начале мая министр финансов Янис Рейрс подписал с Европейской комиссией дополнение к кредитному соглашению SURE о предоставлении Латвии дополнительного кредита в размере 112,5 млн евро.

В министерстве пояснили, что SURE является временным инструментом поддержки Еврокомиссии для снижения рисков безработицы в чрезвычайной ситуации после пандемии Covid-19, в рамках которого Латвия уже использовала 192 млн евро, а после получения дополнительного кредита общая сумма займа составит 305,2 млн евро.

"Заем покрывает расходы на пособия за простой, доплаты работникам за детей и субсидирование зарплат. Инструмент SURE также предназначен для определенных мер, связанных со здоровьем на рабочем месте, таких как средства индивидуальной защиты и пособия по болезни с Covid-19, — сообщили в Минфине.

Финансирование в рамках инструмента поддержки SURE предоставляется Еврокомиссией от имени ЕС.

Как сообщалось ранее, 2 апреля 2020 года Еврокомиссия предложила регламент SURE как часть ответа ЕС на пандемию. Регламент был принята Советом ЕС 19 мая 2020 года в качестве знака европейской солидарности, и все страны-члены Евросоюза подписали соглашение о гарантиях 22 сентября 2020 года. Первая выплата была произведена через пять недель после того, как инструмент SURE стал доступным.