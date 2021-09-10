Латвия получила первые 237 млн евро из Фонда оздоровления ЕС

В пятницу, 10 августа, Латвия получила из Фонда оздоровления Европейского союза предфинансирование в объеме 237 млн евро или 13% от общего финансирования, предусмотренного для нашей страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего Латвия сможет получить из Фонда оздоровления ЕС 1,82 млрд евро, сообщает Министерство финансов.

Первый транш планируется потратить на проекты высокой степени готовности. Минфин указывает, что это проекты создания арендного жилья в регионах страны, компетентностных инновационных центров, а также проекты разработки конкурентоспособных экспортных продуктов.

По мнению министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство"), инвестиции Фонда оздоровления ЕС "дадут Латвии ускорение в реализации реформ", способствуя продуктивности, экономической и цифровой трансформации, снижению неравенства, улучшению ситуации в здравоохранении, укреплению власти закона и адекватной реакции на изменения климата.

"Для реализации 24 реформ и 61 инвестиционных мероприятий, включенных в план, необходимо быстро предпринять следующие шаги — разработать правила Кабинета министров, провести консультации с неправительственными организациями, социальными партнерами и партнерами по сотрудничеству, утвердить документы в правительстве, объявить конкурсы и реализовать проекты", — сказал министр финансов.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, отвечающий за экономику и международную торговлю, подчеркнул, что первый платеж ЕК в размере 237 миллионов — это важный шаг для восстановления экономики Латвии после кризиса Covid-19.

"Латвия является одной из первых стран-членов ЕС, которые подготовили национальные планы реформ, поэтому Латвия также в числе первых получила платеж из Фонда оздоровления ЕС. В общей сложности Латвия получит 1,8 миллиарда евро на улучшение качества жизни латвийцев, повышение устойчивости экономики, повышение конкурентоспособности, включая трансформаци в климатически нейтральную и цифровую экономику. Мы продолжим тесное сотрудничество с латвийскими официальными лицами и социальными партнерами по реализации плана, реализации запланированных реформ и инвестиций", — сказал Домбровскис.

Минфин подчеркивает, что после получения предфинансирования Латвия сможет привлекать дополнительные средства, достигая конкретных целей, реализуя конкретные проекты и реформы. Прогресс Латвии будет оцениваться ежегодно, и согласно оценке будет предоставляться дальнейшее финансирование.

Уже сообщалось, что Фонд оздоровления ЕС — это новая централизованная бюджетная программа ЕС в дополнение к многолетнему бюджету ЕС на программный период 2021-2027 годов. Средства фонда будут направляться на поддержку реформ и инвестиций, связанных с переходом к зеленой и цифровой экономике, а также на снижение социальных и экономических последствий кризиса, вызванного пандемией.

Латвия планирует инвестировать 1,82 миллиарда евро из Фонда оздоровления ЕС в шести стратегических областях: 20% ресурсов фонда планируется вложить в дигитализацию согласно рекомендациям ЕС, а 37% — в достижение климатических целей. Еще 370 млн евро (20% фонда) выделяется на сокращение неравенства, 181,5 млн евро (10%) на проекты в области здравоохранения, 196 млн евро (11%) — на экономические преобразования и реформы, связанные с продуктивностью, 37 млн ​​евро на усиление власти закона (2%).