Латвия получит 9600 доз вакцины AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня в Латвию будет доставлено 9600 доз вакцины AstraZeneca, сообщили агентству LЕТА в Национальной службе здравоохранения.

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Как журналистам пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, из-за проблем со своевременной доставкой вакцин Министерство здравоохранения решило разорвать контракт с компанией Oribalt Riga, которая должна была хранить и транспортировать вакцины после их доставки в Латвию. Теперь этим займется другое предприятие.

В общей сложности с 8 марта по 4 апреля запланировано десять поставок вакцин, в результате чего Латвия может получить 164 448 доз вакцины.

Планируется, что 15 марта в Латвию будет доставлено 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 17 марта — 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 21 марта — 16 800 доз вакцины Moderna, 22 марта — 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 24 марта — 37 444 доз вакцины AstraZeneca, 29 марта — 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 31 марта — 40 912 доз вакцины AstraZeneca, а после этого еще запланирована поставка 25 200 доз вакцины Moderna.

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LETA

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LETA

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