Латвия получит впятеро больше ковид-вакцин, чем нужно — договор попытаются пересмотреть

Еврокомиссия проводит переговоры с производителями медикаментов об изменении договоров на поставку вакцин от Covid-19. Они требуют, чтобы страны ЕС закупали гораздо больше доз прививок, чем необходимо на данный момент. В случае Латвии речь идет о количестве, которое пятикратно превышает нужный объем. Допускается, что поставки вакцин перераспределят на последующие годы, сообщает rus.lsm.lv.

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В июне 2020 года Еврокомиссию уполномочили вести переговоры от лица всего Евросоюза о так называемых авансовых контрактах с фармацевтическими компаниями, которые разрабатывали и производили вакцины от ковида. Позже со многими предприятиями — Astra Zeneca, Novavax, Pfizer, Moderna, Janssen — были заключены договоры на десятки миллиардов евро, которые позволили фармкомпаниям разработать вакцины и произвести их в большом количестве в рекордно быстрые сроки.

Со ссылкой на коммерческую тайну, содержание договоров так и не было открыто широкой общественности, но было ясно, что контракты содержат долгосрочные обязательства.

Вакцины были обеспечены в тот момент, когда ситуация была критической и требовалось незамедлительно сформировать коллективный иммунитет. С тех пор ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, но поставки продолжаются до сих пор.

Сразу после их создания, вакцин не хватало, теперь же договор предусматривает поставку огромного числа лишних вакцин, объясняет директор Департамента фармации Министерства здравоохранения Инесе Каупере.

"Охват вакцинацией сейчас не такой, как мы планировали, когда у нас был штамм "дельта" и была очень высокая заболеваемость. Это изменилось. Конечно, в то время этого никто не мог прогнозировать. Сейчас идут интенсивные переговоры с производителем, чтобы пересмотреть условия договора и перераспределить получение доз на следующие годы и, возможно, от чего-то отказаться", — говорит Каупере.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с Pfizer. Согласно действующему контракту, Латвию в этом году должно быть поставлено 1,8 млн доз вакцины этого производителя на сумму 40 млн евро.

Подсчеты Минздрава свидетельствуют, что в этом году нужны 330 тысяч доз вакцины — почти в пять раз меньше.

На сегодняшний день такие контракты не выгодны, но когда они заключались, было невозможно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться пандемия.

В переговорах, которые ведет Еврокомиссия, не идет речи о возврате средств или замене вакцин на другие — намного более необходимые.

По словам представителя Минздрава, скорее всего, удастся добиться, что поставки вакцин будут перераспределены на следующие годы. По крайней мере в переговорах, которые прошли с другими фармацевтическими компаниями, удалось добиться такого решения.