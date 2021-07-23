Латвия поможет Литве палатками, генераторами и одеялами для решения кризиса с нелегальными мигрантами
Foto: AP/Scanpix/LETA

Правительство на внеочередном заседании приняло решение об оказании гуманитарной помощи Литве в решении кризиса с нелегальными мигрантами.

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Для оказания гуманитарной помощи Литве из государственных материальных резервов будут выделены три палатки, три электрогенератора, пять комплектов освещения, пять катушек кабеля с комплектом освещения и 3000 одеял.

Доставку партии гуманитарной помощи в Литву организует Государственная пожарно-спасательная служба. Расходы по доставке гуманитарной помощи в Литву составят примерно 500 евро, а командировочные расходы — примерно 150 евро.

Как сообщает Министерство внутренних дел (МВД), 15 июля было получено оповещение Европейского центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со сложившейся в Литве ситуацией с потоком нелегальных мигрантов. В ведомстве подчеркнули, что количество нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, резко возросло. На 20 июля этого года их количество достигло 2158 человек, что в 26 раз больше, чем в 2020 году.

На прошлой неделе многие европейские страны откликнулись на просьбу Литвы помочь разрешить ситуацию с потоком нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, где с начала года были задержаны более 2300 иностранцев, в основном граждан Ближнего Востока.

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