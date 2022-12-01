Латвия пожертвовала Украине несколько сотен генераторов и оборудование для больницы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жители Латвии, предприятия и самоуправления уже пожертвовали Украине несколько сотен генераторов, а еще несколько грузов будут отправлены в Украину в ближайшее время. Об этом сообщает LSM.lv.

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Два трактора, два прицепа, погрузчик и два электрогенератора пожертвовало украинским коллегам-энергетикам Sadales tīkls. Также предприятие передало Украине 49 трансформаторов и оказало другую помощь семьям украинских специалистов. Оборудование для восстановления энергосистемы страны жертвует и компания Latvenergo. В ближайшие дни в Украину отправится еще один 54-тонный трехфазный 110-киловольтный трансформатор.

Помогают Украине и небольшие предприятия. Например, Solarshop.lv передал фонду Ziedot.lv оборудование для больницы в Борисполе. Несколько самоуправлений отправили генераторы в украинские города.

Руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта отмечает, что потребности очень разнообразны.

"Украинская сторона сообщает нам, какой мощности генераторы или другие устройства нужны, и мы со специалистами на нашей стороне ищем решение", — сказала она.

Только через Ziedot.lv уже передано более 235 единиц оборудования, а на следующей неделе еще свыше 200 устройств в Украину отправит Рижская дума.

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