Латвия прекращает международные пассажирские перевозки и закрывает внешнюю границу

С сегодняшнего дня и до 14 апреля на время чрезвычайной ситуации в стране приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом, а также закрывается внешняя граница Латвии.

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Эти меры вводятся по решению правительства и Совета по кризисному управлению в целях предотвращения распространения нового коронавируса Covid-19.

С сегодняшнего дня вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.

Кроме того, в период чрезвычайного положения все спортивные, развлекательные, культурные и другие учреждения должны заканчивать работу до 23 часов.

На время чрезвычайного положения запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.

Правительство постановило ограничить до 50 человек также неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.