Латвия прекратит охранять резиденцию посла РФ в Юрмале

Правительство Латвии планирует внести поправки к распоряжению "Об охраняемых Государственной полицией объектах". В нем планируется прекратить охрану здания резиденции посла Российской Федерации в Юрмале, на проспекте Булдуру, 135.

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Поправки, предполагающие исключить юрмальскую резиденцию посла РФ из списка охраняемых объектов, разработаны по инициативе Госполиции.

Согласно нынешним правилам Кабинета министров, Госполиция обязана охранять иностранные дипломатические и консульские представительства в Латвийской Республике.

Внести поправки планируется на заседании Кабмина во вторник, 23 мая.

20 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Латвии проинформировало Госполицию о принятом Латвийской Республикой решении снизить уровень дипломатических отношений с РФ с 24 февраля 2023 года. Согласно этому распоряжению, консульские работники РФ в Латвии имеют статус "уполномоченных служащих".

Посол РФ уже покинул Латвию, здание в Юрмале больше не имеет статуса резиденции посла РФ и теряет привилегии, указанные первом пункте статьи №30 Венской конвенции от 1961 года. На этих основаниях правительство Латвии намерено прекратить охрану объекта на проспекте Булдуру, 135.